Ранок фіналу Ліги чемпіонів: поліція Києва повідомила про два конфлікти

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Поліція втрутилася в конфлікти

Вранці 26 травня у Києві поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків. Про це інформує поліція Києва.

О 6:30 на перехресті вулиць Шота Руставелі і Басейної виникла сварка між групою студентів, які голосно лаялися. Поліцейські, які несуть службу у центральній частині міста, негайно втрутилися і припинили конфлікт.

О 7:55 виникла сварка між чотирма особами у стані алкогольного сп’яніння, які вийшли з нічного клубу на Хрещатику. Поліцейські і нацгвардійці провели із компаніями профілактичні бесіди.

Нагадаємо, прикордонники затримали громадянина Лівану, який внесений до бази даних Інтерполу. Сам затриманий заявив, що прибув на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.