Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео)

Зловмисника вчетверте ловлять «на гарячому»

На Київщині вчетверте потрапив до рук поліції автокрадій на прізвисько Лялька. У 2020, а потім у 2021 році кримінальна поліція Київщини викрила злодія після скоєння серії крадіжок авто. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Справи були розслідувані та передані до суду, втім поки підсудний все ж залишається на волі, а у серпні 2022 року заволодіває ще одним легковиком у столиці. Правоохоронці з Києва затримали «Ляльку», суд взяв його під варту та призначив заставу в сумі 52 тис. грн, яку зловмисник швидко сплатив і спокійно продовжив злочинну діяльність.

Згодом «на гарячому» зловмисника вкотре зловили працівники кримінальної поліції Київщини, і Лялька опиняється під арештом вже із заставою у понад 700 тис. грн.

«Маю надію, що новий запобіжний захід все ж утримає «хронічного» правопорушника за ґратами надовго. Не хочеться знов ризикувати добробутом власників Lanos, Chevrolet, або Skoda. Для них ці автомобілі значно цінніші ніж для керманичів люксових автобрендів, а в деяких родинах – навіть єдине джерело доходу», – каже Нєбитов.