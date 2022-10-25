Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео)
Хронічний правопорушник попередні рази платив застави та виходив на волю
фото: Нацполіція

Зловмисника вчетверте ловлять «на гарячому»

На Київщині вчетверте потрапив до рук поліції автокрадій на прізвисько Лялька. У 2020, а потім у 2021 році кримінальна поліція Київщини викрила злодія після скоєння серії крадіжок авто. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Справи були розслідувані та передані до суду, втім поки підсудний все ж залишається на волі, а у серпні 2022 року заволодіває ще одним легковиком у столиці. Правоохоронці з Києва затримали «Ляльку», суд взяв його під варту та призначив заставу в сумі 52 тис. грн, яку зловмисник швидко сплатив і спокійно продовжив злочинну діяльність.  

Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео) фото 1

Згодом «на гарячому» зловмисника вкотре зловили працівники кримінальної поліції Київщини, і Лялька опиняється під арештом вже із заставою у понад 700 тис. грн. 

Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео) фото 2

«Маю надію, що новий запобіжний захід все ж утримає «хронічного» правопорушника за ґратами надовго. Не хочеться знов ризикувати добробутом власників Lanos, Chevrolet, або Skoda. Для них ці автомобілі значно цінніші ніж для керманичів люксових автобрендів, а в деяких родинах – навіть єдине джерело доходу», – каже Нєбитов. 

Читайте також: Вбивство військового у Києві. Один із підозрюваних пов'язаний із Кивою
Теги: Київщина поліція відео Skoda

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швидкі маневрені автівки допомагають вирішувати з десяток важливих тактичних задач на полі бою
Більше авто, більше перемог: підрозділи ЗСУ дякують Parimatch за авто Волонтерська ініціатива
19 жовтня, 13:17
Незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту
У київських автобусах з’явився новий спосіб оплати проїзду
19 жовтня, 13:47
Противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал
Рашисти тікають з Херсона на крадених автомобілях – Генштаб
22 жовтня, 18:22

Новини

У Києві оголошена повітряна тривога: в столиці України перебуває президент Німеччини
У Києві оголошена повітряна тривога: в столиці України перебуває президент Німеччини
Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео)
Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео)
На Київщині сталася аварія в електромережі: подробиці
На Київщині сталася аварія в електромережі: подробиці
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
Розмінування на Київщині: де лунатимуть вибухи
Розмінування на Київщині: де лунатимуть вибухи
Відключення світла на Київщині 24 жовтня: важливі деталі 
Відключення світла на Київщині 24 жовтня: важливі деталі 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
119K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
35K
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
27K
Не Тихановська. Депутатка пояснила, кого Україна вважає реальною білоруською опозицією
25K
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
22K
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту