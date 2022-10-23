Вбивство військового у Києві. Один із підозрюваних пов'язаний із Кивою

Трьох підозрюваних у вбивстві військовослужбовця взято під варту без права на заставу

За клопотанням Голосіївської окружної прокуратури Києва, трьом учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого було вбито військовослужбовця, обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня на проспекті Глушкова між водієм «Хюндай» та водієм «Лексус» виник дорожній конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Під час суперечки пасажири «Лексус» побили потерпілого. Після цього водій «Лексуса» здійснив у бік опонента постріл. У результаті військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці.

Правоохоронці затримали учасників інциденту.

Наразі водієві «Лексуса» повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), двом його спільникам - за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Судом усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 2 місяці.

Слідство встановлює обставини вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП м. Києві.

За даними ЗМІ, один із підозрюваних є спортсменом клубу, який належав Іллі Киві. Один з фігурантів по справі уже притягувався до відповідальності за телефонне шахрайство. Із клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО «Київський спортивний клуб бойових мистецтв» та ТОВ «СК «Спарта-Панкратіон». Той клуб, який його брав на поруки, належав Іллі Киві.

Як повідомлялося, в Києві серед білого дня вбили військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт.

Раніше Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили 10 травня скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву у міжнародний розшук.

Суд буде розслідувати заочно справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.

Також стало відомо, що ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії.