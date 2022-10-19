У київських автобусах з’явився новий спосіб оплати проїзду

Незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора

На всіх автобусних маршрутах столиці тепер можна розрахуватись за допомогою банківської картки або гаджета з технологією NFC. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Нагадаємо, з 14 липня 2021 року в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.