Порошенко прибув на матч фіналу Ліги чемпіонів разом із президентом УЄФА та королем Іспанії

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Президент УЄФА подякував українцям за гостинний прийом

Президент України Петро Порошенко прибув на фінальний матч Ліги чемпіонів разом із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та королем Іспанії.

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента у Twitter.

«Президент України разом із Президентом УЄФА Александром Чеферіном та королем Іспанії Хуаном Карлосом І присутні на матчі фіналу Ліги чемпіонів УЄФА», - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі глави держави повідомили, що перед матчем Порошенко зустрівся із президентом УЄФА та запросив Александра Чеферіна відвідати у якості посла доброї волі одне із міст українського Донбасу.

У свою чергу Чеферін подякував за гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

«Ми прийняли правильне рішення. Ваша підтримка була постійною. Ми в будь-який момент могли звернутися до вас. Набагато простіше організовувати такі масштабні заходи, коли влада підтримує їх», - сказав Чеферін.

Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» проходить фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей розіграють іспанський «Реал» (Мадрид) і англійський «Ліверпуль».

Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.