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    Порошенко призначив голову Голосіївського району Києва

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    Олександр Настасенко очолив Голосіївську РДА - Порошенко призначив голову Голосіївського району Києва
    Олександр Настасенко очолив Голосіївську РДА

    З 26 вересня 2018 року Олександр Настасенко був в.о. голови Голосіївської РДА

    Президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням призначив Олександра Настасенка головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

    «Призначити Настасенка Олександра Григоровича головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації зі строком випробування три місяці», - йдеться в розпорядженні.

    Настасенко з 3 серпня 2018 року був першим заступником гoлoви Голосіївської райдержадміністрації, а з 26 вересня - виконувачем обов’язків голови РДА.

    До слова, 27 липня 2018 року президент України Петро Порошенко звільнив з посади голову Подільської районної адміністрації Києва Валентина Мондриївського. На цю посаду з 27 липня 2018 року призначили Віктора Смирнова.

    Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Валентина Мондриївського заступником голови Київської міської державної адміністрації.

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