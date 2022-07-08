Посольство Бельгії відновить роботу у Києві

До України приїде новий посол Пітер Ван Де Вельде

У Києві 11 липня відновлює свою роботу посольство Бельгії. Також до України приїде новий посол Пітер Ван Де Вельде. Про це повідомив прем'єр-міністр Олександр де Кроо, пише Euractiv.

Ван де Вельде замінить колишнього посла в Україні Акселя Ленартса, термін повноважень якого добігав кінця.

Після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели спільний аналіз безпеки, уряд дав дозвіл на поновлення роботи посольства.

«Відкриття нашого посольства має дозволити встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо у контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС», – сказав Де Кроо.

Як тільки до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, яка допомагатиме новому послу, місцевий персонал теж поступово відновить роботу, повідомили в офісі Де Кроо.

«Це важливий знак стійкості та підтримки українцям. Повернення наших дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій важливу роль мають відіграти бельгійські компанії», – додав прем'єр.

Нагадаємо, консульство Бельгії в Росії припинило видачу короткострокових віз, зокрема туристичних. Положення почало діяти з 1 липня на невизначений термін.

Як повідомлялося, попри повномасштабне російське вторгнення, у Києві вже відновили роботу 50 посольств іноземних держав.