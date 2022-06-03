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    Новини

    У Києві вже відновили роботу 50 посольств

    Президент прийняв вірчі грамоти в послів США, Індії та Молдови в Україні - У Києві вже відновили роботу 50 посольств
    Президент прийняв вірчі грамоти в послів США, Індії та Молдови в Україні
    фото: Офіс президента

    Зеленський зазначив, що повернення до роботи посольств – це дуже важливий крок

    Попри повномасштабне російське вторгнення, у Києві вже відновили роботу 50 посольств іноземних держав. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

    «Це дуже важливо і не тільки практично для роботи дипломатів, але й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри у нашу перемогу, у те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розв'язаній на нашій землі Російською Федерацією», – сказав глава держави.

    Він також розповів, що в Україні започаткували нову традицію: відтепер церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав відбуватиметься на території Софійського собору.

    Першими послами у межах цієї традиції стали посли Молдови, Індії та США.

    «Чому у Софії? Бо це і сакральний, і історичний, і державницький центр нашого народу. Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми і що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів, відкриваємось їм і одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги, щирості до українського народу, до наших інтересів і української історії», – зазначив Зеленський.

    Напередодні посол США в Україні вручила вірчі грамоти в МЗС. Бріджет Брінк була призначена на посаду 18 травня.

    Теги: МЗС росія окупанти США війна українці посольство Володимир Зеленський Україна президент традиції окупація #stoprussia
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    У Києві вже відновили роботу 50 посольств