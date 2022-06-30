Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам

У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних віз

Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних. Положення почине діяти з 1 липня на невизначений термін. Про це повідомляє оператор візових центрів VFS Global.

Зазначається, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.

Як уточнили у VFS Global, заяви на отримання короткострокової візи для перебування в країні менше 90 днів з 1 липня не прийматимуться. До цієї категорії входять і туристичні візи.

Нагадаємо, 28 червня, США запровадили санкції проти російського холдингу «Ростех», зокрема, проти авіаційних підприємств, які входять до цієї державної компанії.

У відповідь МЗС Росії заборонило в’їзд дружині та доньці президента США Джо Байдена.