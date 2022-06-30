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    Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам

    Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам - Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам
    Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам
    фото з відкритих джерел

    У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних віз

    Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних. Положення почине діяти з 1 липня на невизначений термін. Про це повідомляє оператор візових центрів VFS Global.

    Зазначається, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

    У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.

    Як уточнили у VFS Global, заяви на отримання короткострокової візи для перебування в країні менше 90 днів з 1 липня не прийматимуться. До цієї категорії входять і туристичні візи.

    Нагадаємо, 28 червня, США запровадили санкції проти російського холдингу «Ростех», зокрема, проти авіаційних підприємств, які входять до цієї державної компанії.

    У відповідь МЗС Росії заборонило в’їзд дружині та доньці президента США Джо Байдена.

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    Теги: росія окупанти санкції війна путін Бельгія візи Україна окупація #stoprussia
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    Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам