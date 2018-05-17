Потрапити безкоштовно в метро у вишиванці можна лише на двох станціях

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Метрополітен змінив правила акції до Дня вишиванки

Сьогодні, 17 травня, акція безоплатнго проїзду в київському метро у вишиванці діятиме лише на двох станціях, а не на шістьох, як повідомлялося раніше. Про це повідомилана своїй сторінці у Facebook радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.

«Через неорганізованість ГО «Всесвітній день вишиванки» заявлена акція безоплатнго проїзду у вишиванці проходитиме з 8 до 11 тільки на двох станціях «Хрещатику» (вихід до вулиці Хрещатик) та «Майдані Незалежності», - написала вона.





Нагадаємо, до Всесвітнього дня вишиванки 17 травня київський метрополітен запускає акцію. Кожен пасажир, який буде одягнений у вишиванку, матиме змогу безкоштовно проїхати в метро. Раніше повідомлялося, що акція діятиме на шести станціях метро.