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    Київське метро запускає акцію до Дня вишиванки

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    17 травня вишиванка - ваш проїзний

    До Всесвітнього дня вишиванки 17 травня київський метрополітен запускає акцію. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Кожен пасажир, який буде одягнений у вишиванку, матиме змогу безкоштовно проїхати в метро.

    «Громадська організація «Всесвітній дня вишиванки», Київський метрополітен та ПриватБанк підготували спільний проект. Якщо 17 травня будете у вишитій сорочці - представники ПриватБанку оплатять Вам проїзд безконтактною банківською карткою», - йдеться в повідомленні.

    Акція діятиме з 8-ї до 11-ї години на станціях метро:

    • «Майдан Незалежності»
    • «Хрещатик»
    • «Золоті ворота»
    • «Либідська»
    • «Університет»
    • «Арсенальна».
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    Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

    Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень.

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