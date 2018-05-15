Київське метро запускає акцію до Дня вишиванки
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17 травня вишиванка - ваш проїзний
До Всесвітнього дня вишиванки 17 травня київський метрополітен запускає акцію. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».
Кожен пасажир, який буде одягнений у вишиванку, матиме змогу безкоштовно проїхати в метро.
«Громадська організація «Всесвітній дня вишиванки», Київський метрополітен та ПриватБанк підготували спільний проект. Якщо 17 травня будете у вишитій сорочці - представники ПриватБанку оплатять Вам проїзд безконтактною банківською карткою», - йдеться в повідомленні.
Акція діятиме з 8-ї до 11-ї години на станціях метро:
- «Майдан Незалежності»
- «Хрещатик»
- «Золоті ворота»
- «Либідська»
- «Університет»
- «Арсенальна».
Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.
Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень.