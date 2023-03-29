Повалені дерева, розбиті авто: наслідки негоди у столиці (фото)

Через погіршення погодних умов мешканцям столиці радять не паркувати автомобілі по обидва боки доріг

Через негоду, яка вирувала у столиці з 28 березня, багато повалених дерев, постраждали автомобілі. Рятувальники здійснили шість виїздів на ліквідацію наслідків вітру, повідомили у ДСНС Києва.

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Впродовж трьох годин бійці ДСНС звільнили від повалених дерев чотири автомобілі та дві проїжджі частини. За словами рятувальників, загалом вони здійснили шість виїздів на ліквідацію наслідків негоди. Звалені дерева також прибирали із двох проїжджих частин.

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Нагадаємо, за повідомлення Київської міської військової адміністрації, в українській столиці 29 березня очікується продовження негоди, водіїв просять не виїжджати до міста через сніг та ожеледицю. Через погіршення погодних умов мешканцям столиці радять не паркувати автомобілі по обидва боки доріг, щоби не заважати роботі спецтехніки. Зараз у Києві спостерігається морозна та вітряна погода. Пориви сягають 15-20 м/с. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Для усунення наслідків нічного снігопаду Київавтодор вивів на дороги міста понад 150 одиниць спеціальної техніки. У ручному прибиранні задіяно близько 200 працівників компанії.