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Столицю засипає снігом (відео, фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столицю засипає снігом (відео, фото)
фото: glavcom.ua

Наразі у столиці сильні пориви вітру і мете мокрий сніг

На зміну вчорашньому сонечку та теплу, сьогодні у столиці пішов рясний сніг та значно похолодало. Температура повітря зранку була ще 9 градусів тепла,  а вже ближче 19 на стовпчиках термометрів 0 градусів.

Наразі у столиці сильні пориви вітру і мете мокрий сніг. Через складні погодні умови на дорогах утворилися затори. 

10 фото
На весь екран

Мешканці міста та гості Києва фіксують березневий снігопад на відео та фото, та діляться кадрами у мережі.

Нагадаємо, що столична влада повідомила киян про погіршення погодних умов на можливі підтоплення через проливний дощ, який йде від самого ранку. Крім того, синоптики прогнозують, що 29 березня у Києві різко похолоднішає. Вночі та вранці в столиці буде мінус, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +2°.

Теги: Київ відео влада повітря снігопад кияни

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