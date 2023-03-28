Столицю засипає снігом (відео, фото)

Наразі у столиці сильні пориви вітру і мете мокрий сніг

На зміну вчорашньому сонечку та теплу, сьогодні у столиці пішов рясний сніг та значно похолодало. Температура повітря зранку була ще 9 градусів тепла, а вже ближче 19 на стовпчиках термометрів 0 градусів.

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Наразі у столиці сильні пориви вітру і мете мокрий сніг. Через складні погодні умови на дорогах утворилися затори.

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Мешканці міста та гості Києва фіксують березневий снігопад на відео та фото, та діляться кадрами у мережі.

Нагадаємо, що столична влада повідомила киян про погіршення погодних умов на можливі підтоплення через проливний дощ, який йде від самого ранку. Крім того, синоптики прогнозують, що 29 березня у Києві різко похолоднішає. Вночі та вранці в столиці буде мінус, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +2°.