Повітря нездорове. Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

Кияни страждають від смогу в місті

Рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму майже удвічі

У п’ятницю, 2 квітня, в Києві спостерігається висока забрудненість повітря.

Станом на 9 годину Київ знаходиться на 19 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 95 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря «нездорове для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове для чутливих осіб».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві підвищився рівень забруднення повітря діоксидом азоту і формальдегідом.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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