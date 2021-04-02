Повітря нездорове. Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

Повітря нездорове. Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світуграфіка
Рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму майже удвічі
У п’ятницю, 2 квітня, в Києві спостерігається висока забрудненість повітря.
Станом на 9 годину Київ знаходиться на 19 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 95 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».
Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря «нездорове для чутливих груп».
Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове для чутливих осіб».
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві підвищився рівень забруднення повітря діоксидом азоту і формальдегідом.
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.