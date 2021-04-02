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    Повітря нездорове. Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

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    Кияни страждають від смогу в місті - Повітря нездорове. Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу
    Кияни страждають від смогу в місті
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму майже удвічі

    У п’ятницю, 2 квітня, в Києві спостерігається висока забрудненість повітря.

    Станом на 9 годину Київ знаходиться на 19 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 95 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря «нездорове для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове для чутливих осіб».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві підвищився рівень забруднення повітря діоксидом азоту і формальдегідом.

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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