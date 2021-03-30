Кількість звалищ навколо Києва підрахували за допомогою супутника

Рятувальникам регулярно доводиться гасити пожежі, що виникають на стихійних звалищах

Понад 50 нелегальних звалищ виявлено на аерокосмічних знімках

Стихійні сміттєзвалища, незаконні вирубки лісу, видобуток корисних копалин, а також забудови узбереж водойм у тестовому режимі почали відслідковуватися за допомогою аерокосмічної зйомки. Як повідомляє «Вечірній Київ», відповідний проєкт спільно реалізовують Міндовкілля та Державне космічне агентство України разом з Національним центром управління та випробувань космічних засобів.

«Міндовкілля отримало у ретроспективі космічні знімки сміттєзвалищ твердих побутових відходів на території Київської області. За результатами їх тематичної обробки та аналітики виявлено 80 сміттєзвалищ, з яких лише 23 санкціоновані», – коментують у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Для отримання інформації стосовно власників або орендарів цих земельних ділянок, Міндовкілля звернулось до Держгеокадастру. Виявилось, що з 57 несанкціонованих сміттєзвалищ, лише 16 земельних ділянок належать юридичним особам.

Для того, щоб виявити порушень природоохоронного законодавства, Міндовкілля звернулося до Прем’єр-міністра України.

Матеріали також передані Офісу Генерального прокурора для відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування.

«Практика використання космічних знімків показує швидкі результати фіксації природоохоронних правопорушень. Інспектори ДЕІ тепер чітко розуміють координати місць, де необхідно провести перевірку, швидше встановлюють винуватців та нараховують збитки. Такий аерокосмічний моніторинг проводиться у тестовому режимі та плануємо запустити його на постійній основі по всій країні», – повідомив заступник міністра Роман Шахматенко.

Раніше керівництво Київської облдержадміністрації повідомило про ліквідацію стихійного звалища в с. Яцьки Васильківського району.

Також стало відомо про оголошення підозри столичному підприємцю, що вивозив відходи з «коронавірусних» лікарень на полігон під Києвом.