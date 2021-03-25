Держекоінспекція оголосила масштабні перевірки підприємств

Цього року екоінспекція перевірить 30 топ-забруднювачів на Дніпропетровщині

Протягом 2021 року Державна екологічна інспекція проведе приблизно 30 планових перевірок великих підприємств у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час круглого столу у Кривому Розі, йдеться на офіційному сайті відомства.

Зокрема, планові перевірки будуть проводитись:

з 5 квітня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

з 21 квітня на ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»;

з 27 квітня на ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»;

з 6 травня на КП «Кривбасводоканал»;

з 10 червня на ТОВ «Метінвест – Криворізький ремонтно-механічний завод»;

з 14 червня 2021 року на ТОВ «Екоспецтранс»;

у серпні на ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»;

у листопаді на ТОВ «Рудомайн.

Мальований пояснив, що планові перевірки дотримання природоохоронного законодавства передбачають комплексний контроль всієї діяльності підприємства.

«Вони тривають 10 днів, під час яких інспектори перевіряють роботу обладнання на промисловому об’єкті, дотримання вимог наявних дозволів, нормативів щодо викидів забруднюючих речовин у повітря, скидів зворотних вод, а також правил поводження з відходами», – зазначив Мальований.

Голова ДЕІ також наголосив, що у разі виявлення на підприємствах фактів порушень з ознаками кримінальних, Держекоінспекція буде звертатись до суду з вимогою призупинити роботу суб’єктів господарювання.

До слова, нещодавно Держекоінспекція за допомогою супутникових ретроспективних знімків виявила захоронення великої кількості відходів на земельній ділянці підприємства ТОВ «Еко-Лідер Т», що у Тернопільській області.