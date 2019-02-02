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    Пожежа біля метро Лісова приголомшила своїми масштабами (відео)

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    Попередньо жертв та постраждалих немає - Пожежа біля метро Лісова приголомшила своїми масштабами (відео)
    Попередньо жертв та постраждалих немає
    Фото: kiev.informator.ua

    Пожежею охоплено більше десяти тисяч квадратних метрів площі

    Станом на 16:30 площа пожежі біля ТЦ «Даринок» та метро «Лісова» у Києві складає 10 тис. 500 квадратних метрів. Про це інформує столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Попередньо жертв та постраждалих немає.

    До гасіння пожежі залучено 123 чоловік та 31 одиницю техніки ДСНС.

    На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві.

    Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.

    Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв.

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