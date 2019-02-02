У Києві загорілися склади з будматеріалами



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Повідомлення про пожежу на вулиці Червоноткацька, 69, надійшло близько 12 години

На місці працює 23 одиниці пожежної техніки

В Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.

Про це УНН повідомив речник київського управління ДСНС Олександр Макушенко.

«О 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69, на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м», - сказав Макушенко.

За його словами, на місці працює 23 одиниці пожежної техніки, 96 чоловік особового складу підрозділу ГУ ДСНС України в місті Києві.

Ліквідація пожежі наразі триває.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого в Деснянському районі Києва сталася пожежа. Займання почалося в магазині на вулиці Попудренка, 7, вогонь охопив кілька МАФів поряд.