У Києві загорілися склади з будматеріалами
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Повідомлення про пожежу на вулиці Червоноткацька, 69, надійшло близько 12 години
На місці працює 23 одиниці пожежної техніки
В Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.
Про це УНН повідомив речник київського управління ДСНС Олександр Макушенко.
«О 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69, на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м», - сказав Макушенко.
За його словами, на місці працює 23 одиниці пожежної техніки, 96 чоловік особового складу підрозділу ГУ ДСНС України в місті Києві.
Ліквідація пожежі наразі триває.
Раніше повідомлялося, що 1 лютого в Деснянському районі Києва сталася пожежа. Займання почалося в магазині на вулиці Попудренка, 7, вогонь охопив кілька МАФів поряд.