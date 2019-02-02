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    Новини

    У Києві загорілися склади з будматеріалами

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    <p>Повідомлення про пожежу на вулиці Червоноткацька, 69, надійшло близько 12 години</p> - У Києві загорілися склади з будматеріалами

    Повідомлення про пожежу на вулиці Червоноткацька, 69, надійшло близько 12 години

    На місці працює 23 одиниці пожежної техніки

    В Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.

    Про це УНН повідомив речник київського управління ДСНС Олександр Макушенко.

    «О 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69, на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м», - сказав Макушенко.

    За його словами, на місці працює 23 одиниці пожежної техніки, 96 чоловік особового складу підрозділу ГУ ДСНС України в місті Києві.

    Ліквідація пожежі наразі триває.

    Раніше повідомлялося, що 1 лютого в Деснянському районі Києва сталася пожежа. Займання почалося в магазині на вулиці Попудренка, 7, вогонь охопив кілька МАФів поряд.

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