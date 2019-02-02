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    Масштабна пожежа на складах у Києві: стали відомі подробиці

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    <p>До гасіння пожежі залучено 105 рятувальників</p> - Масштабна пожежа на складах у Києві: стали відомі подробиці

    До гасіння пожежі залучено 105 рятувальників

    Фото: ДСНС України

    Загорілася складська будівля ТОВ «Адоніс Проект»

    Станом на 14:30 площа пожежі, що сталася на складах у Деснянському районі Києва, складає 7 тис. м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Зазначається, що загорілася складська будівля ТОВ «Адоніс Проект» (розміром 200х150 м) зі зберігання електроінструменту, пластику та картону на вул. Червоноткацька, 69.

    «Попередньо, жертв та постраждалих немає. Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми», - заявили в ДСНС.

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    Масштабна пожежа на складах у Києві: стали відомі подробиці
    Масштабна пожежа на складах у Києві: стали відомі подробиці
    Масштабна пожежа на складах у Києві: стали відомі подробиці
    Фото: ДСНС України

    До гасіння пожежі залучено 105 рятувальників та 27 одиниць техніки ДСНС. На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві.

    Раніше повідомлялося, що 1 лютого в Деснянському районі Києва сталася пожежа. Займання почалося в магазині на вулиці Попудренка, 7, вогонь охопив кілька МАФів поряд.

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