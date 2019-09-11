«Нафтогаз» попередив киян про можливий зрив опалювального сезону



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14 столичних тепловиробників мають заборгованість перед «Нафтогазом»

Внаслідок заборгованості 14 столичних теплопостачальників за газ перед «Нафтогазом» вчасний початок опалювального сезону для мешканців деяких мікрорайонів Києва опинився під загрозою.

Про це 11 вересня повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«14 тепловиробників Києва не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах, встановлених державою (ПСО). Зокрема, йдеться про компанії «Акважитлосервіс», «Сучасні муніципальні технології», «Вертон Технолоджі», «Елізіум ЖЕО», «Енерго Сервіс Груп», «Еско-Експерт», «Ефективні енергетичні системи», «Житлокомфорт», «Житло-Сервіс», «Сент Софія Проперті Менеджмент», «Щорса, 32 ЖЕП», підприємство «Групова котельня МВС України», ОСББ «Перемога 131-А» та «Юрківська 28», - заявили в «Нафтогазі».

Зазначається, що рівень розрахунків перерахованих підприємств та об’єднань з «Нафтогазом» – нижче встановленого законодавством мінімального рівня.

«Нафтогаз» закликав столичних тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня.

«Також просимо столичну мерію взяти під контроль діяльність цих підприємств та об’єднань – адже від їх належної роботи залежить вчасний старт опалювального сезону та наявність тепла в домівках киян», - заявили в компанії.

Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що з вересня буде знижено ціну на газ на 115 грн за 1000 кубометрів.