Ціни на газ з вересня будуть знижені на 115 грн



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Цього вересня газ для населення буде дешевшим, ніж він був у вересні минулого року

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що з вересня буде знижено ціну на газ на 115 грн за 1000 кубометрів.

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок.

«Я хочу повідомити, що згідно з останньою інформацією, для населення у вересні місяці ціна газу буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 метрів кубічних. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни на газ для населення складає близько 30%. Тому цього вересня газ для населення буде дешевшим, ніж він був у вересні минулого року», - заявив Герус.

За його словами, наразі також триває робота зі зниження тарифів на електроенергію для непобутових споживачів.

«Є сподівання, є шанси, що з 1 жовтня тарифи на електроенергію для таких споживачів будуть знижені ще на 10 копійок, а з 1 вересня таке зниження відбулося на 20 копійок», - зазначив Герус.

Зазначимо, НАК «Нафтогаз України» в серпні знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) порівняно з липневою ціною - до 4 тис. 653,54 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).