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    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)

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    Пожежа виникла на балконі квартири на третьому поверсі - Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа виникла на балконі квартири на третьому поверсі
    Фото: ДСНС

    Пожежа завдала шкоди власникам трьох квартир

    Сьогодні, 27 січня, на світанку сталася пожежа в будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 7-А в Оболонському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до рятувальної служби о 05:54.

    На місце виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Вогнеборці встановили, що у 9-поверховому житловому будинку на третьому поверсі сталося загоряння на балконі з розповсюдженням полум’я на квартиру на загальну площу 20 кв. м та на балкони верхніх поверхів.

    О 06:16 загоряння було локалізовано та о 06:24 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в квартирі на третьому поверсі балкон та кімната згоріли повністю, на кухні частково згоріли та пошкоджені меблі та особисті речі, закопчені стіни та стеля квартири. Також пошкоджені обшивка балконів та особисті речі на четвертому та п’ятому поверхах.

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    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці: вогонь охопив балкони трьох поверхів (фото, відео)

    На момент виникнення пожежі, в квартирі на третьому поверсі нікого не було, в квартирах вище мешканці вчасно відчули запах диму та самостійно покинули помешкання до приїзду рятувальників.

    На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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