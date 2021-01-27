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    Підпал автівки колишньої голови Коцюбинського: поліція повідомила деталі

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    Вогонь знищив автомобіль - Підпал автівки колишньої голови Коцюбинського: поліція повідомила деталі
    Вогонь знищив автомобіль
    Фото: Нацполіція

    На місці пожежі працювали слідчі та криміналістична лабораторія

    Поліція Київської області встановлює обставини загорання автомобіля в Коцюбинському.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області. 

    Інформація про те, що на одній з вулиць селища Коцюбинське горить авто, надійшло на спецлінію 102 близько 2 години ночі. Пожежу ліквідували рятувальники, з людей ніхто не постраждав.

    На місці події працювали співробітники Головного управління поліції Київщини та криміналістична лабораторія, група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини загорання транспортного засобу, опитують свідків та очевидців.

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    Підпал автівки колишньої голови Коцюбинського: поліція повідомила деталі
    Підпал автівки колишньої голови Коцюбинського: поліція повідомила деталі

    Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Київській області, вогнем було охоплено легковий автомобіль Opel Insignia. Внаслідок пожежі автівку знищено. Пожежу було локалізовано о 02:40 та повністю ліквідовано о 02:44.

    До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Правоохоронці також зазначили, що вулиця, де сталось загорання авто, як і все селище, не обладнані камерами відеоспостереження, оскільки Коцюбинське не долучилось до програми «Безпечна Київщина».

    Як повідомлялося, невідомі підпалили автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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