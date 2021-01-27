На Борщагівці згорів МАФ (фото)

Причини виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці

26 січня на вул. Зодчих, 46 у Святошинському районі Києва сталася пожежа в окремо розташованому металевому кіоску. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло в кіоску розміром 3х5 м.

Внаслідок пожежі згоріло 15 кв. м обшивки стін та стелі, а також розібрано 8 кв. м даху кіоску. Пошкоджено стелажі та товар на них.

На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.

Нагадаємо, на початку січня на вул. Зодчих, 52 комунальники знесли ринок.