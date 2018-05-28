Пожежу у кінотеатрі «Екран» загасили

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Загоряння сталося в одноповерховому недіючому приміщенні

Пожежу в недіючому кінотеатрі «Екран» загасили об 11:14. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій в Києві на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, інформація про пожежу надійшла о 8:49. Пожежники, які прибули на місце, з'ясували, що загоряння сталося в одноповерховому недіючому приміщенні, розміром 15 на 13 метрів, прибудованому до кінотеатру, після чого вогонь розповсюдився на його покрівлю.

Загальна площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Її вдалося локалізувати о 10:24, а повністю ліквідувати об 11:14.

Постраждалих і загиблих внаслідок пожежі немає.

Раніше стало відомо, що в Києві біля метро Житомирська почалася пожежа у приміщенні кінотеатру. ЗМІ публікували фото та відео пожежі.