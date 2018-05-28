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    У Києві загорілась будівля колишнього кінотеатру «Екран» (оновлено)

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    У Києві загорілась будівля колишнього кінотеатру «Екран» (оновлено)

    На даний момент інформації про потерпілих немає

    У Києві біля станції метро «Житомирська» спалахнула пожежа в будівлі колишнього кінотеатру «Екран». Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    «Метро «Житомирська», за попередніми даними горить колишній кінотеатр «Екран». Інформації про потерпілих немає», - йдеться у повідомленні.

    За останніми даними, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Причину загоряння з'ясовують правоохоронці.

    «Вогню і диму вже не бачимо. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, вони зараз знаходяться всередині приміщення. Колишній кінотеатр «Екран» загорівся близько 8:45 ранку. На місце прибули рятувальники, швидка, медики. За їх словами, постраждалих немає. Причину займання встановлюють правоохоронці. Поки вона ще невідома. Знеструмлено кіоски, які знаходяться поруч», - розповів він.

    Як повідомлялось, вчора о 14:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Солом’янському районі на вул. Знам'янська, 10, виникла пожежа.

    Джерело: 112 Україна

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