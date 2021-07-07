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    Правоохоронці викрили в Києві МАФ-казино (фото)

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    Замасковане &laquo;казино&raquo; було з тильного боку МАФу - Правоохоронці викрили в Києві МАФ-казино (фото)
    Замасковане «казино» було з тильного боку МАФу
    Фото: Київська міська прокуратура

    У приміщенні МАФу з одного боку був магазин, а з другого – замаскований вхід до грального закладу

    Правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування двох гральних закладів на території Солом’янського району столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Діяльність нелегальних гральних закладів здійснювалась на першому поверсі житлового будинку та в приміщенні МАФу, з однієї сторони якого був магазин, а з другої – замаскований вхід до закладу.

    Вказані гральні заклади знаходились на бульварі Вацлава Гавела.

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    Правоохоронці викрили в Києві МАФ-казино (фото)
    Правоохоронці викрили в Києві МАФ-казино (фото)
    Правоохоронці викрили в Києві МАФ-казино (фото)

    За результатами обшуків у приміщеннях нелегальних «казино» вилучено понад 25 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавались незаконні послуги.

    Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

    Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з працівниками столичної поліції.

    Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

    До слова, у приміщенні загальною площею 713,4 кв. м на вулиці Вишгородській, 54, де раніше був заклад азартних ігор, розмістять реабілітаційний центр.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал гральний бізнес МАФи
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    Правоохоронці викрили в Києві МАФ-казино (фото)