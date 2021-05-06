На місці казино в Києві облаштують реабілітаційний центр

Для повноцінного запуску центру необхідне додаткове фінансування у розмірі 12 млн грн

Столичний Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями отримає ще одне приміщення в Оболонському районі. Незабаром розпочнуться капітальні ремонтні роботи. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, членкиня Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Мирослава Смирнова на сторінці у Facebook.

За її словами, реабілітаційний центр розмістять у приміщенні загальною площею 713,4 кв. м на вулиці Вишгородській, 54, де раніше був заклад азартних ігор.

«У квітні я звернулася до депутатського корпусу з проханням підтримати рішення про виділення фінансування для розширення центру. Це дасть можливість щороку надавати послуги ще 3 тис. пацієнтам», – написала Смирнова.

Як зазначила депутатка, для повноцінного запуску центру необхідне додаткове фінансування у розмірі 12 млн грн на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Центр наразі надає психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні, інформаційні послуги, які необхідні дітям та молоді з функціональними обмеженнями.

Смирнова подякувала за ініціативу та співпрацю заступниці голови Київської міської державної адміністрації Марині Хонді та голові Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику.

Нагадаємо, цього року в Києві розпочнуться роботи зі створення нових центрів реабілітації для осіб із інвалідністю. Заклади будуть надавати послуги як для дітей, так і для людей, які старші 18 років.

Раніше повідомлялось про запуск у Києві пілотного проєкту соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів.