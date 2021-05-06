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    На місці казино в Києві облаштують реабілітаційний центр

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    Реабілітаційний центр розмістять у приміщенні загальною площею 713,4 кв. м&nbsp; - На місці казино в Києві облаштують реабілітаційний центр
    Реабілітаційний центр розмістять у приміщенні загальною площею 713,4 кв. м 
    Фото: Мирослава Смирнова, Facebook

    Для повноцінного запуску центру необхідне додаткове фінансування у розмірі 12 млн грн

    Столичний Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями отримає ще одне приміщення в Оболонському районі. Незабаром розпочнуться капітальні ремонтні роботи. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, членкиня Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Мирослава Смирнова на сторінці у Facebook.

    За її словами, реабілітаційний центр розмістять у приміщенні загальною площею 713,4 кв. м на вулиці Вишгородській, 54, де раніше був заклад азартних ігор.

    «У квітні я звернулася до депутатського корпусу з проханням підтримати рішення про виділення фінансування для розширення центру. Це дасть можливість щороку надавати послуги ще 3 тис. пацієнтам», – написала Смирнова.

    Як зазначила депутатка, для повноцінного запуску центру необхідне додаткове фінансування у розмірі 12 млн грн на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

    Центр наразі надає психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні, інформаційні послуги, які необхідні дітям та молоді з функціональними обмеженнями.

    Смирнова подякувала за ініціативу та співпрацю заступниці голови Київської міської державної адміністрації Марині Хонді та голові Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику.

    Нагадаємо, цього року в Києві розпочнуться роботи зі створення нових центрів реабілітації для осіб із інвалідністю. Заклади будуть надавати послуги як для дітей, так і для людей, які старші 18 років.

    Раніше повідомлялось про запуск у Києві пілотного проєкту соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів.

    Теги: Київ Київрада соціум гральний бізнес
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