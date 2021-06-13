«Азартні» вироки: на Миколаївщині двоє осіб підпалили лотерею, щоб люди не грали в ігри

Сума завданих збитків власнику приміщення становила пів мільйона гривень

Новоодеський районний суд Миколаївської області призначив двом місцевим мешканцям по три роки умовного терміну за умисне знищення чужого майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 червня.

За даними досудового розслідування, вночі 18 жовтня 2019 року в обвинуваченої, яка була касиром в «Українській національній лотереї» у смт Єланець, виник умисел підпалити приміщення з гральними автоматами, в якому вона працювала. Співучасником злочину став інший обвинувачений, який був її знайомим. Того дня він грав на автоматах і погодився допомогти підпалити приміщення, принісши згодом бензин.

Перебуваючи на робочому місці, жінка вимкнула інтернет та електроенергію, щоб усі гравці покинули азартний заклад. Тоді її знайомий облив бензином пусте приміщення і підпалив його. Обоє обвинувачених залишили гральний заклад на автомобілі.

По дорозі вони домовились, що жінка повідомить поліцію про підпал і розповість вигадану версію, що злочин вчинили двоє невідомих чоловіків у масках, які нанесли жінці тілесні ушкодження. Задля забезпечення алібі обвинувачений наніс касиру грального закладу декілька ударів в обличчя.

У результаті пожежі знищено приміщення, меблі, побутову, комп'ютерну та кліматичну техніку, систему відеоспостереження. Сума збитків становила 489,2 тис. грн.

У суді жінка визнала вину і пояснила мотив підпалу тим, щоб люди не грали в азартні ігри. Її співучасник також визнав вину.

Окремо суд стягує з обох обвинувачених 489,2 тис. грн у вигляді компенсації за завдані матеріальні збитки власнику грального закладу.