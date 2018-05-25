Правоохоронцям у «Борисполі» довелося заспокоювати агресивного фаната «Ліверпуля»

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Сталася затримка висадки пасажирів з літака в «Борисполі» через агресивні дії уболівальника

Прикордонникам та поліції довелося заспокоювати уболівальник «Ліверпуля», який вів себе агресивно після посадки літака у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомив УНН речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підтвердивши інформацію про затримка висадки пасажирів з літака в «Борисполі» через агресивні дії уболівальників.

«Так. Була така ситуація. Уболівальник «Ліверпуля» на борту вів себе агресивно. Спільно з Нацполіцією переговорили з ним, він заспокоївся. Після цього рух пасажирів продовжився», — сказав він.

Нагадаємо, у «Борисполі» сьогодні очікують літак з фанатами футбольного клубу «Ліверпуль», який раніше не змогли прийняти.