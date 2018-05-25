  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Правоохоронцям у «Борисполі» довелося заспокоювати агресивного фаната «Ліверпуля»

    • Розсилка
    Правоохоронцям у «Борисполі» довелося заспокоювати агресивного фаната «Ліверпуля»

    Сталася затримка висадки пасажирів з літака в «Борисполі» через агресивні дії уболівальника

    Прикордонникам та поліції довелося заспокоювати уболівальник «Ліверпуля», який вів себе агресивно після посадки літака у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    Про це повідомив УНН речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підтвердивши інформацію про затримка висадки пасажирів з літака в «Борисполі» через агресивні дії уболівальників.

    «Так. Була така ситуація. Уболівальник «Ліверпуля» на борту вів себе агресивно. Спільно з Нацполіцією переговорили з ним, він заспокоївся. Після цього рух пасажирів продовжився», — сказав він.

    Нагадаємо, у «Борисполі» сьогодні очікують літак з фанатами футбольного клубу «Ліверпуль», який раніше не змогли прийняти. 

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль фанати Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ