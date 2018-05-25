У «Борисполі» очікують літак з фанатами «Ліверпуля»

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Літак мав прибути о 15:40, але затримався

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» очікують літак з фанатами футбольного клубу «Ліверпуль», який раніше не могли прийняти. Про це повідомив перший заступник директора аеропорту Євгеній Дихне.

«Після довгих дискусій ми вибрали їм час – сьогодні о 15:00 і 15:40, коли ми можемо прийняти два широкофюзеляжних літака. При цьому ми їм підказували, щоб вони вибрали інші літаки, поменше, щоб всі вболівальники могли потрапити в Київ. Але хочуть летіти виключно широкофюзеляжними. Вчора ввечері один з рейсів (на 15:00 - ред.) був з боку авіакомпанії відмінений. Тому ми з трьох рейсів сьогодні чекаємо один о 15:40», - повідомив Дихне.

Згідно з розкладом руху літаків на сайті «Борисполя», літак з Ліверпуля, який мав прибути о 15:40, затримується і очікується о 18:33.

Раніше стало відомо, що сотням фанатів «Ліверпуля», які прямували на фінал Ліги чемпіонів до Києва, скасували авіарейси.

«Ліверпуль» повідомив, що близько 1000 уболівальників команди можуть не потрапити на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

25 травня вранці стало відомо, що аеропорт прийме скасовані раніше рейси з уболівальниками англійського «Ліверпуля».

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Джерело: УНН