Прокуратура оскаржить вирок Шуфричу-молодшому

Прокуратура вважає покарання сину Шуфрича занадто м’яким

Прокуратура Києва подасть апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду Києва, який засудив до умовного терміну покарання сина народного депутата Нестора Шуфрича за вчинення ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва. «Столична прокуратура готує апеляційну скаргу



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Син нардепа Нестора Шуфрича

Прокуратура вважає покарання сину Шуфрича занадто м’яким

Прокуратура Києва подасть апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду Києва, який засудив до умовного терміну покарання сина народного депутата Нестора Шуфрича за вчинення ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.

«Столична прокуратура готує апеляційну скаргу на вирок водію, який 26 серпня поточного року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі у Києві», — сказали у прес-службі.

У прокуратурі наголосили, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для Шуфрича-молодшого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Як повідомляв «Главком», 28 грудня відбулося останнє засідання в судовому процесі над Нестором Шуфричем-молодшим. Суд визнав його винним у скоєнні правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

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