Прорив трубопроводу у Києві: висота гейзера досягала 10 метрів



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Фото: kiev.informator.ua Прорив трубопроводу на Перемоги

10-метровий гейзер води холодив киян

У понеділок, 13 серпня, на проспекті Перемоги, 11 стався великий прорив трубопроводу. Фонтан холодної води бив з-під землі біля Центрального РАГСу.

Прорив стався близько 16:00.

Вода виривалася з пошкодженого трубопроводу під таким високим тиском, що стовп піднімався приблизно на 8-10 метрів. Фонтан у РАГСу бив близько 40 хвилин, після чого воду дистанційно перекрили. За цей час на місце події так і не приїхали співробітники «Київводоканалу».

Нагадаємо, 7 серпня, у Києві на вулиці Курнатовського стався порив труби з холодною водою, через що через що поліція перекрила смугу руху. Фонтан був п’ятиметрової висоти.

Джерело: Інформатор