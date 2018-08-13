Прорив трубопроводу у Києві: висота гейзера досягала 10 метрів
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Фото: kiev.informator.ua
Прорив трубопроводу на Перемоги
10-метровий гейзер води холодив киян
У понеділок, 13 серпня, на проспекті Перемоги, 11 стався великий прорив трубопроводу. Фонтан холодної води бив з-під землі біля Центрального РАГСу.
Прорив стався близько 16:00.
Вода виривалася з пошкодженого трубопроводу під таким високим тиском, що стовп піднімався приблизно на 8-10 метрів. Фонтан у РАГСу бив близько 40 хвилин, після чого воду дистанційно перекрили. За цей час на місце події так і не приїхали співробітники «Київводоканалу».
Нагадаємо, 7 серпня, у Києві на вулиці Курнатовського стався порив труби з холодною водою, через що через що поліція перекрила смугу руху. Фонтан був п’ятиметрової висоти.
Джерело: Інформатор