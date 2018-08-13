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    Прорив трубопроводу у Києві: висота гейзера досягала 10 метрів

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    Прорив трубопроводу на Перемоги - Прорив трубопроводу у Києві: висота гейзера досягала 10 метрів
    Фото: kiev.informator.ua
    Прорив трубопроводу на Перемоги

    10-метровий гейзер води холодив киян

    У понеділок, 13 серпня, на проспекті Перемоги, 11 стався великий прорив трубопроводу. Фонтан холодної води бив з-під землі біля Центрального РАГСу.

    Прорив стався близько 16:00.

    Вода виривалася з пошкодженого трубопроводу під таким високим тиском, що стовп піднімався приблизно на 8-10 метрів. Фонтан у РАГСу бив близько 40 хвилин, після чого воду дистанційно перекрили. За цей час на місце події так і не приїхали співробітники «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 7 серпня, у Києві на вулиці Курнатовського стався порив труби з холодною водою, через що через що поліція перекрила смугу руху. Фонтан був п’ятиметрової висоти.

    Джерело: Інформатор

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