Проспект Бандери у Києві капітально відремонтують за 629 млн грн



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Заплановано покращити асфальтобетонне покриття, облаштувати тротуари та поліпшити освітлення на проспекті Бандери

Капітальний ремонт цієї магістральної вулиці розрахований на 15 місяців

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації затверджено робочий проект капітального ремонту проспекту Степана Бандери від транспортної розв’язки Північний міст до вулиці Олени Теліги. Зокрема, заплановано покращити асфальтобетонне покриття, облаштувати тротуари та поліпшити освітлення. Про це повідомив профільний заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Капітальний ремонт цієї магістральної вулиці безперервного руху із розрахунковою швидкістю 100 км/год. розрахований на 15 місяців. Техніко-економічні показники відповідних робіт затверджено з урахуванням експертного звіту, виданого державним підприємством «Спеціальна державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

Замовником розробки проектно-кошторисної документації і будівництва вказаного об’єкту визначено комунальну корпорацію «Київавтодор». Вона зобов’язана передбачити надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкту не менше ніж десять років, а також безумовне повернення коштів у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконання робіт.

Цьогоріч буде виконано лише проектні роботи, зазначив Давтян, на це загалом передбачено близько 6 млн грн. Загальна кошторисна вартість робіт становить 629 млн грн.

Як повідомлялося, з 20 вересня до 28 жовтня у Києві буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.