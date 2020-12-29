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    Протестувальники встановили на Майдані новорічні ялинки (фото)

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    Протестувальники на Майдані створюють собі новорічний настрій - Протестувальники встановили на Майдані новорічні ялинки (фото)
    Протестувальники на Майдані створюють собі новорічний настрій
    Фото: Сегодня

    На Майдані Незалежності перебуває лише близько трьох десятків протестувальників

    У вівторок, 29 грудня, на Майдані Незалежності в Києві триває акція протесту підприємці.

    ФОПи стоять на Майдані другий тиждень. Зараз в протесті бере участь близько 30 чоловік. 

    Як повідомляє «Сьогодні», протестувальники встановили на Майдані три новорічні ялинки, щоб створити святковий настрій на місці.

    Як і раніше, тут діє пункт роздачі їжі.

    На Майдані Незалежності чергують близько десяти поліцейських.

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    Протестувальники встановили на Майдані новорічні ялинки (фото)
    Протестувальники встановили на Майдані новорічні ялинки (фото)
    Протестувальники встановили на Майдані новорічні ялинки (фото)

    Нагадаємо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

    Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

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    Теги: Київ новорічні свята протести у Києві ялинка
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