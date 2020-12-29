Протестувальники встановили на Майдані новорічні ялинки (фото)

Протестувальники на Майдані створюють собі новорічний настрій

На Майдані Незалежності перебуває лише близько трьох десятків протестувальників

У вівторок, 29 грудня, на Майдані Незалежності в Києві триває акція протесту підприємці.

ФОПи стоять на Майдані другий тиждень. Зараз в протесті бере участь близько 30 чоловік.

Як повідомляє «Сьогодні», протестувальники встановили на Майдані три новорічні ялинки, щоб створити святковий настрій на місці.

Як і раніше, тут діє пункт роздачі їжі.

На Майдані Незалежності чергують близько десяти поліцейських.

Нагадаємо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

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