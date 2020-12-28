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    Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Мінрегіону й побили поліцейського

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    Правоохоронці не дали протестувальникам потрапити в будівлю Мінрегіону - Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Мінрегіону й побили поліцейського
    Правоохоронці не дали протестувальникам потрапити в будівлю Мінрегіону
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    За фактом нападу на правоохоронця поліція відкрила кримінальне провадження

    Сьогодні, 28 грудня, під час безстрокової акції протесту в Києві група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Правопорушнику загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

    Окрім того, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства.

    Правоохоронці продовжують цілодобово нести службу із забезпечення правопорядку під час безстрокової акції та закликають учасників висловлювати свою позицію у правовий спосіб.

    Нагадаємо, на початку грудня під будівлею Мінрегіону почалася безстрокова акція. Зокрема, люди протестують проти діяльності голови відомства Олексія Чернишова та народного депутата Олени Шуляк.

    28 грудня активісти громадських організацій вийшли на мітинг під Міністерством розвитку громад і територій, щоб заявити, що відомство проводить легалізацію порушень законів та будівельних норм у корупційний спосіб. Їхні представники намагалися потрапити на засідання Науково-технічної ради Мінрегіону, аби донести свою позицію. Але цьому завадили правоохоронці.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад протести у Києві Олексій Чернишов
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