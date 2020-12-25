«Квартал-95» висміяв підприємців, які протестували під Палацом Україна

В програмі припустили, що за участь в акції підприємці отримали винагороду

Гумористи студії «Квартал-95» у програмі Чисто News висміяли протест підприємців, які 22 грудня проводили акцію біля Палацу Україна, де знімався новорічний концерт «Кварталу».

Випуск програми опубліковано на YouTube.

Так, ведучий програми Степан Казанін назвав протест ФОПів «концертом».

«22 грудня під час знімання новорічного концерту «Вечірнього кварталу» під будівлею Палацу Україна протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами», – сказав він.

Також в програмі припустили, що за участь в акції підприємці отримали винагороду.

«Не зовсім зрозуміла невдоволеність протестувальників. Пікети ФОПів вже тривають декілька днів, тож деякі ФОПи вже заробили більше, ніж їм пообіцяв Зеленський», – сказала акторка Ірина Сопонару.

В програмі додали, що під час знімання новорічного «Вечірнього Кварталу» людей зовні глядацького залу було більше, ніж всередині.

Зазначимо, що 22 грудня підприємці після маршу центральними вулицями столиці прийшли до палацу «Україна», де відбувається концерт «Кварталу 95». Учасники акції протесту зайняли площу перед концертним палацом. Туди стягнули велику кількість силовиків, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії, які оточили будівлю.

Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

Між ФОПівцями і правоохоронцями відбувалися сутички.