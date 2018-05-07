П’яна ДТП на трасі Київ – Чернігів: троє людей в лікарні
- Сьогодні, 09:06
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Зіткнулися два Daewoo, один із яких перевернувся
У неділю, 6 травня, на трасі Київ - Чернігів (Київ - Десна) зіткнулися два Daewoo Sens. Три людини госпіталізовані.
Обидва автомобілі винесло на узбіччя, один з них перекинувся. Про це повідомляє Інформатор.
Аварія сталася близько 20:30 між селами Вища і Нижча Дубечня. Машини їхали в протилежних напрямках. У чорному Daewoo, який рухався з Києва, знаходився 14-річний хлопець зі своїми батьками. Дорослих відвезла «швидка». «Я пам'ятаю, що ми їхали кілометрів 35-40, а інший водій «летів» назустріч і виїхав на нашу смугу», - розповів хлопчик.
За словами очевидця, за кермом сріблястого авто їхав п'яний співробітник поліції. «У нього з сумки жетон випав», - повідомив він.
Патрульні сказали, що чули такі дані, але ще не перевіряли. «Я не підходив, він в крові лежав, «швидка» ним займалася», - додав один з правоохоронців.
Як повідомлялося, 6 травня на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.