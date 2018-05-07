На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
- Сьогодні, 08:02
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«Дев'ятка» та її пасажири дуже сильно постраждали
У неділю, 6 травня, на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.
Зіткнення сталося біля заправки Luxwen (поряд з селом Саливонки). Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія одного з авто, ВАЗ рухався в бік Одеси. Спочатку автомобіль на швидкості влетів у жовтий Sprinter, після цього легковик розвернуло і відкинуло в білий Mercedes.
«Дев'ятка» дуже сильно постраждала. У ній знаходилися троє осіб (двоє дівчат і один чоловік). Зараз вони знаходяться в лікарні з важкими травмами.
Правоохоронці намагаються дізнатися всі подробиці події.
Рух по цій ділянці дороги був затруднений.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина.