На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»

«Дев'ятка» та її пасажири дуже сильно постраждали

У неділю, 6 травня, на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter. Зіткнення сталося біля заправки Luxwen (поряд з селом Саливонки). Про це повідомляє Інформатор. За словами водія одного з авто, ВАЗ рухався в бік Одеси. Спочатку автомобіль на швидкості влетів у жовтий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор ДТП на трасі Київ - Одеса

«Дев'ятка» та її пасажири дуже сильно постраждали

У неділю, 6 травня, на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.

Зіткнення сталося біля заправки Luxwen (поряд з селом Саливонки). Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія одного з авто, ВАЗ рухався в бік Одеси. Спочатку автомобіль на швидкості влетів у жовтий Sprinter, після цього легковик розвернуло і відкинуло в білий Mercedes.

«Дев'ятка» дуже сильно постраждала. У ній знаходилися троє осіб (двоє дівчат і один чоловік). Зараз вони знаходяться в лікарні з важкими травмами.

Правоохоронці намагаються дізнатися всі подробиці події.

Рух по цій ділянці дороги був затруднений.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина.