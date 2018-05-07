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    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»

    «Дев'ятка» та її пасажири дуже сильно постраждали
    У неділю, 6 травня, на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter. Зіткнення сталося біля заправки Luxwen (поряд з селом Саливонки). Про це повідомляє Інформатор. За словами водія одного з авто, ВАЗ рухався в бік Одеси. Спочатку автомобіль на швидкості влетів у жовтий
    • Сьогодні, 08:02
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    ДТП на трасі Київ - Одеса
    Фото: Інформатор
    ДТП на трасі Київ - Одеса

    «Дев'ятка» та її пасажири дуже сильно постраждали

    У неділю, 6 травня, на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.

    Зіткнення сталося біля заправки Luxwen (поряд з селом Саливонки). Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія одного з авто, ВАЗ рухався в бік Одеси. Спочатку автомобіль на швидкості влетів у жовтий Sprinter, після цього легковик розвернуло і відкинуло в білий Mercedes.

    «Дев'ятка» дуже сильно постраждала. У ній знаходилися троє осіб (двоє дівчат і один чоловік). Зараз вони знаходяться в лікарні з важкими травмами.

    Правоохоронці намагаються дізнатися всі подробиці події.

    Рух по цій ділянці дороги був затруднений.

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    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    На Одеській трасі «дев'ятка» протаранила два «Мерседеси»
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, у Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. 

    ДТП Київщина автомобіль поліція
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