П’яний водій із жінкою та дитиною в авто на шаленій швидкості тікав від патрульних



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Після переслідування патрульним вдалося затримати водія Фото: скріншот відео

Після зупинки 32-річний чоловік чинив опір, висловлювався нецензурною лайкою і намагався втекти

Під час патрулювання автодороги Київ-Харків-Довжанський інспектори виявили автомобіль Volkswagen Bora, який систематично порушував ПДР. Патрульні подали знак водію зупинитись, однак він проігнорував та додав швидкості. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Борисполя.

«Патрульні почали наздоганяти автомобіль та продовжували подавати вимогу про зупинку за допомогою світлозвукової сигналізації та гучномовця. Порушник же продовжував рух на великій швидкості та неодноразово створював аварійну ситуацію. В ході переслідування інспектори намагались блокувати авто, але задля уникнення дорожньо-транспортної пригоди були вимушені в’їхати в велику кількість ям, внаслідок чого службовий автомобіль зазнав незначних пошкоджень, але не міг продовжувати руху», - розповіли в поліції.

Інспектори викликали на підмогу ще один екіпаж патрульних.

Невдовзі їм вдалось наздогнати порушника, і він виявився з ознаками сильного алкогольного сп’яніння.

«32-річний чоловік чинив опір, висловлювався нецензурною лайкою і навіть намагався втекти, внаслідок чого інспектори застосували кайданки. Пройти освідування чоловік відмовився», - повідомили патрульні.

На водія оформлено адміністративні матеріали за ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння), ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), ст.185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню), ч.4 ст.122 КУпАП ( перевищення допустимої швидкості, що спричинило аварійну ситуацію) та за ст.122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку).

На цьому порушник не зупинився. Він сів в своє авто, облив салон невідомою речовиною та підпалив. Реакція інспекторів була миттєвою. Вони відразу загасили полум’я вогнегасником та вкотре заспокоїли правопорушника.