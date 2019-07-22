На Вінниччині у водія, який перевищив швидкість, знайшли наркотичні речовини



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Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Skoda Octavia, який рухався зі швидкістю 118 км/год

При перевірці транспорту охоронці виявили у водія таблетки, схожі на extasy, а в 18-річного пасажира 2 згортки з зеленою наркотичною речовиною. Група молодиків - мешканці Львівщини. Обставини події досліджує слідчо-оперативна група.

21 липня на автодорозі М-12 під час роботи з лазерним пристроєм TruCam за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Skoda Octavia, який рухався зі швидкістю 118 км/год, за що на 28-річного водія винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП.

При спілкуванні інспектори помітили в порушника ознаки наркотичного сп’яніння, проте від медичного огляду в лікаря-нарколога він відмовився. Крім того, чоловік помітно нервував, що змусило охоронців порядку провести поверхневу перевірку автомобіля.

В салоні транспортного засобу патрульні виявили 62 таблетки, схожі на наркотики extasy, порошкоподібну речовину рожевого кольору та пакет з рослинною речовиною зеленого кольору.

Крім водія, в автомобілі знаходились ще троє пасажирів. В одного із них – 18-річного хлопця – інспектори при поверхневій перевірці виявили 2 паперових згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Водій та пасажири автомобіля Skoda Octavia - мешканці Львівської області.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх подальших обставин події. На водія за керування транспортним засобом у стані сп’яніння патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП.

Джерело: Vinbazar