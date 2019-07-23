У Києві водій нічного тролейбуса вийшов на рейс після вживання наркотиків (фото)



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Поліція зупинила тролейбус, який проїхав на заборонний сигнал світлофора Фото: Інформатор

Водій повідомив, що вживав заборонені речовини кілька днів тому

У ніч на середу, 23 липня, в Києві на перехресті вулиць Чорнобильської та Ірпінської патрульні зупинили тролейбус. Водій маршруту № 94н проїхав на заборонний сигнал світлофора. Під час спілкування виникла підозра, що він перебуває у стані сп'янінні.

Це сталося близько 3:40, повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, водій здійснював поворот на червоне світло. Під час спілкування водій поводився дивно. У нього були помічені ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік зізнався, що останні 20 років не вживає алкоголь, а курить коноплю. Він розповів, що останній раз вживав заборонені речовини кілька днів тому. При цьому, патрульні запропонували водієві здати аналіз у лікаря-нарколога. Чоловік відмовився і аргументував це тим, що він не може залишити на вулиці тролейбус.

Як відомо, наркотичні речовини рослинного походження виводяться з організму тривалий час, і результат тесту може бути позитивним навіть через кілька днів.

На водія склали протокол за статтею 130 Адміністративного кодексу України (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), забрали права і видали тимчасові. Подальша доля чоловіка буде вирішуватися в суді.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві за керування транспортним засобом у стані сп'яніння поліцією було складено 216 адмінпротоколів.