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    Радари вимірювання швидкості руху з’явилися ще на одній вулиці Києва

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    На столичних дорогах з'явилося щ<span>е більше камер TruCAM</span> - Радари вимірювання швидкості руху з’явилися ще на одній вулиці Києва
    На столичних дорогах з'явилося ще більше камер TruCAM

    По всій Україні встановлено 50 камер TruCAM

    Від сьогодні, 11 лютого, прилади вимірювання швидкості TruCAM зявилися ще на одній вулиці Києва - на Набережному шосе.

    Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

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    Він зазначив, що дотепер по всій країні працювало 30 приладів таких приладів, а з 11 лютого їх буде 50.

    Білошицький представив карти розташування пристроїв вимірювання швидкості. Нові місця вимірювання відображені на карті червоним, а ті, що вже були - синім.

    Він зазначив, що патрульні діють за встановленими стандартами: публікується карта з нанесенням ділянок використання камер; виставляються попереджувальні знаки; стоїть службовий автомобіль із ввімкненими синіми проблисковими маячками.


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    Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації.

    У Києві вони були встановлені на проспекті Миколи Бажана, проспекті Перемоги. З 3 грудня 2018 року прилади зявилися на Броварському проспекті, Столичному шосе і вул. Саперно-Слобідській.

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