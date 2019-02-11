Радари вимірювання швидкості руху з’явилися ще на одній вулиці Києва



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На столичних дорогах з'явилося щ е більше камер TruCAM

По всій Україні встановлено 50 камер TruCAM

Від сьогодні, 11 лютого, прилади вимірювання швидкості TruCAM зявилися ще на одній вулиці Києва - на Набережному шосе.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що дотепер по всій країні працювало 30 приладів таких приладів, а з 11 лютого їх буде 50.

Білошицький представив карти розташування пристроїв вимірювання швидкості. Нові місця вимірювання відображені на карті червоним, а ті, що вже були - синім.

Він зазначив, що патрульні діють за встановленими стандартами: публікується карта з нанесенням ділянок використання камер; виставляються попереджувальні знаки; стоїть службовий автомобіль із ввімкненими синіми проблисковими маячками.





Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації.

У Києві вони були встановлені на проспекті Миколи Бажана, проспекті Перемоги. З 3 грудня 2018 року прилади зявилися на Броварському проспекті, Столичному шосе і вул. Саперно-Слобідській.