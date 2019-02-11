  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні в Україні запрацювали 20 нових радарів TruCam

    • Розсилка
    <span>Поліція збільшила кількість радарів TruCam</span> - Сьогодні в Україні запрацювали 20 нових радарів TruCam
    Поліція збільшила кількість радарів TruCam

    Фото- і відеофіксація правопорушень на дорогах запрацює в повному обсязі в першій половині 2019 року

    В Україні з понеділка, 11 лютого, запрацювали двадцять нових радарів TruCam. Про це раніше попереджав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Білошицький нагадав, що стандарти залишаються такими ж, як і раніше. Зокрема, завчасно оприлюднюється карта з відзначеними ділянками використання TruCam; стоять попереджувальні знаки і службова машина з синіми проблисковими маячками.

    Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації.

    Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, тепер їх стало ще на 20 більше.

     

    Читайте також
    дороги машини водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ