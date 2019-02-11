Сьогодні в Україні запрацювали 20 нових радарів TruCam



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Поліція збільшила кількість радарів TruCam

Фото- і відеофіксація правопорушень на дорогах запрацює в повному обсязі в першій половині 2019 року

В Україні з понеділка, 11 лютого, запрацювали двадцять нових радарів TruCam. Про це раніше попереджав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Білошицький нагадав, що стандарти залишаються такими ж, як і раніше. Зокрема, завчасно оприлюднюється карта з відзначеними ділянками використання TruCam; стоять попереджувальні знаки і службова машина з синіми проблисковими маячками.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації.

Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, тепер їх стало ще на 20 більше.