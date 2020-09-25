Радник Кличка: білорусам потрібна підтримка Києва



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Дмитро Білоцерковець заявив, що білорусам потрібна підтримка Києва

Білоцерковець зазначив, що масштаби протестів доводять: Лукашенко явно не взяв свої 80%.

Радник міського голови Віталія Кличка з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявив, що білорусам потрібна підтримка Києва.

Про це Білоцерковець сказав в ефірі телеканалу «Наш».

«По-перше, Лукашенко уже дійсно в капкані Російської Федерації, Кремля. По-друге, ви знаєте, коли була Революція Гідності, то у сусідніх країнах з нами так само обговорювали, чи потрібно підтримувати Революцію гідності, чи потрібно підтримувати Майдан, чи потрібно їхати туди Європарламенту, чи наприклад, Польського Сейму, литовського чи інших країн пдтримувати нас?» – заявив він.

Білоцерковець зазначив, що потрібно зрозуміти, що фальсифікації на виборах в Білорусі 100% були.

«Ми бачимо скільки людей виходять на вулиці. Це означає, що Лукашенко явно не взяв свої 80%. Людей набагато більше вийшло. По-друге, зараз білоруси потребують підтримку. І підтримка ця є символом їхньої боротьби. Вони на сьогоднішній день хочуть зрозуміти і побачити, що вільні країни і демократичний світ їх підтримує в тій боротьбі, в якій вони знаходяться. Так само я розумію, що на сьогоднішній день, проблема толерантності з боку України, це не є проблемою дискусії з точки зору підтримки свобод», – резюмував він.

Нагадаємо, на знак солідарності з боротьбою білоруського народу за вільну країну на будівлі Київської міської державної адміністрації ввечері, 16 серпня підняли національний прапор Білорусі.



