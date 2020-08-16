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    На будівлі Київської держадміністрації підняли прапор Білорусі

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    На будівлі Київської держадміністрації підняли біло-червоно-білий прапор Білорусі - На будівлі Київської держадміністрації підняли прапор Білорусі
    На будівлі Київської держадміністрації підняли біло-червоно-білий прапор Білорусі

    Прапор вивісили над входом у будівлю

    На знак солідарності з боротьбою білоруського народу за вільну країну на будівлі Київської міської державної адміністрації ввечері, 16 серпня підняли національний прапор Білорусі.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

    «Живе Білорусь! Позиція»,  написав Білоцерковець.

    Прапор вивісили над входом у будівлю.

    Нагадаємо, біло–червоно–білий прапор у Білорусі втратив статус державного в 1995 році, після приходу до влади Олександра Лукашенка. Тоді ж було повернуто прапор БССР – червоно–зелений з орнаментом у лівій частині.

    Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Як повідомлялося, у неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися висловити протест чинного президента Олександра Лукашенка. Вони закликають главу держави піти у відставку.

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