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Радник Кличка Білоцерковець заявив, що за ним стежать

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Радник Кличка Білоцерковець заявив, що за ним стежать
Білоцерковець оприлюднив фото виявлених шпіонських пристроїв
фото: Дмитро Білоцерковець/Facebook

Чиновник звернувся до СБУ з проханням перевірити факт незаконного прослуховування

Радник міського голови КМДА та співголова депутатської фракції Політичної партії «УДАР» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець повідомив, що виявив прослуховуючі пристрої у свої машині та кабінеті. Про це Білоцерковець  написав у Facebook.

«Перше фото – це прослуховуючі пристрої. Їх виявили в фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в моєму особистому авто. Також в авто в різних місцях виявили три GPS-трекери відстеження пересування», – заявив чиновник.

Радник Кличка Білоцерковець заявив, що за ним стежать фото 1

Наразі Білоцерковець звернувся до СБУ з проханням перевірити факт незаконного прослуховування. «Саме тому як співголова фракції УДАР у Київській міській раді звертаюся  із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження», – написав він.

Радник Кличка Білоцерковець заявив, що за ним стежать фото 2

Нагадаємо, у столичному ресторані, неподалік СБУ, знайдено пристрої для прослуховування.

Теги: Віталій Кличко прослуховування Дмитро Білоцерковець КМДА прослушка

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