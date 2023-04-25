Радник Кличка Білоцерковець заявив, що за ним стежать

Чиновник звернувся до СБУ з проханням перевірити факт незаконного прослуховування

Радник міського голови КМДА та співголова депутатської фракції Політичної партії «УДАР» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець повідомив, що виявив прослуховуючі пристрої у свої машині та кабінеті. Про це Білоцерковець написав у Facebook.

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«Перше фото – це прослуховуючі пристрої. Їх виявили в фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в моєму особистому авто. Також в авто в різних місцях виявили три GPS-трекери відстеження пересування», – заявив чиновник.

Наразі Білоцерковець звернувся до СБУ з проханням перевірити факт незаконного прослуховування. «Саме тому як співголова фракції УДАР у Київській міській раді звертаюся із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження», – написав він.

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Нагадаємо, у столичному ресторані, неподалік СБУ, знайдено пристрої для прослуховування.