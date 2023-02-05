У столичному ресторані, неподалік СБУ, знайдено пристрої для прослуховування (фото)

Пристрої були знайдені між столами

У популярному столичному ресторані правоохоронці знайшли понад 10 пристроїв для прослуховування. Про це повідомив юрист Віталій Яницький.

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Ресторан розташований на вулиці Володимирській, неподалік будівля Служба Безпеки України, а також Київської міської державної адміністрації. У дописі припускається, що до ресторану могли ходити працівники СБУ та мерії, розмови яких і прослуховували. Пристрої були знайдені між столами – їх було близько 10 одиниць.

«В київському ресторані «Стейкхаус» знайшли понад 10 підслуховуючих пристроїв під столами. Це заклад на вулиці Володимирській, недалеко від СБУ та КМДА, між іншим. Бачив, що заклад зараз опечатали правоохоронці, тому історія виглядає серйозною. Часи Януковича повертаються чи що воно таке? Цікаво, з якою метою вони там встановлювалися? Чи на когось чекали?», – написав автор посту та фото.

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Нагадаємо, раніше СБУ пояснила, як слухає телефонні розмови окупантів.