Реконструкцію Українського дому оцінили в 757 млн грн



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Розпочинається розробка проектно-кошторисної документації

Підписано угоду на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції «Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім». Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на засідання міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

Договір з розробки проектно-кошторисної документації укладено з державним підприємством «НДПІ містобудування». Про це повідомив заступник керівника Державного управління справами Сергій Прилипко. Реконструкція коштуватиме 757 мільйонів гривень і завершиться у 2022 році.

«Український дім» – міжнародний виставковий і конгрес-центр Києва було відкрито 1982 року. Статус національного об’єкт отримав у 2010 році. Конгрес-центр містить виставкові зали, кіноконцертну залу на 477 місць та дев’ять конференц-залів выставочные залы, киноконцертный зал на 477 мест, девять конференц-залов. Площа будівлі становить 20 тисяч квадратні метри. В «Українському домі», зокрема, знімає кліпи західним зіркам відеопродакшен Radioaktive Film.

Нагадаємо, на Хрещатику в 2021 році також має розпочатися капітальний ремонт. Реконструкція коштуватиме щонайменше 15 мільйонів гривень. В Київраді також мають розглянути петицію про знесення будівлі на Хрещатику, на місці якої запланований до будівництва чотириповерховий торговий центр. Вулицю Хрещатик раніше було визнано пам’яткою архітектури місцевого значення.

Джерело: Хмарочос