Ректор київського вузу сприяв переправленню іноземців до країн ЄС (фото)



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Ректора затримано «на гарячому» під час отримання ним грошової винагороди Фото: Київська міська прокуратура

Посадовець за грошову винагороду видавав іноземцям запрошення на навчання із подальшим отриманням тимчасових посвідок на проживання в Україні

Київською прокуратурою спільно зі слідчими Святошинського Управління поліції та СБУ викрито ректора одного із вищих навчальних закладів Києва, який сприяв нелегальному транзиту іноземців до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що ректор столичного вузу, використовуючи свої можливості, за грошову винагороду видавав іноземним громадянам запрошення на навчання із подальшим отриманням тимчасових посвідок на проживання на території України.

Однак вказані документи використовувалися для подальшого переправлення іноземних громадян до країн Євросоюзу.

Ректора затримано «на гарячому» під час отримання ним грошової винагороди у сумі 3200 доларів США та 3500 грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано на одержанні неправомірної вигоди посадову особу одного з приватних вищих навчальних закладів столиці. За даними слідства, начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства систематично вимагав та отримував неправомірну винагороду за видачу іноземним абітурієнтам запрошення на навчання та організацію незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Загальна сума отриманої посадовцем неправомірної вигоди склала 1100 доларів США.