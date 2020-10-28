  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ректор київського вузу сприяв переправленню іноземців до країн ЄС (фото)

    • Розсилка
    Ректора затримано &laquo;на гарячому&raquo; під час отримання ним грошової винагороди - Ректор київського вузу сприяв переправленню іноземців до країн ЄС (фото)
    Ректора затримано «на гарячому» під час отримання ним грошової винагороди
    Фото: Київська міська прокуратура

    Посадовець за грошову винагороду видавав іноземцям запрошення на навчання із подальшим отриманням тимчасових посвідок на проживання в Україні

    Київською прокуратурою спільно зі слідчими Святошинського Управління поліції та СБУ викрито ректора одного із вищих навчальних закладів Києва, який сприяв нелегальному транзиту іноземців до країн Євросоюзу.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Встановлено, що ректор столичного вузу, використовуючи свої можливості, за грошову винагороду видавав іноземним громадянам запрошення на навчання із подальшим отриманням тимчасових посвідок на проживання на території України.

    Однак вказані документи використовувалися для подальшого переправлення іноземних громадян до країн Євросоюзу.

    Ректора затримано «на гарячому» під час отримання ним грошової винагороди у сумі 3200 доларів США та 3500 грн.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Ректор київського вузу сприяв переправленню іноземців до країн ЄС (фото)
    Ректор київського вузу сприяв переправленню іноземців до країн ЄС (фото)

    Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

    Раніше повідомлялося, що у Києві затримано на одержанні неправомірної вигоди посадову особу одного з приватних вищих навчальних закладів столиці. За даними слідства, начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства систематично вимагав та отримував неправомірну винагороду за видачу іноземним абітурієнтам запрошення на навчання та організацію незаконного переміщення осіб через державний кордон УкраїниЗагальна сума отриманої посадовцем неправомірної вигоди склала 1100 доларів США.

    Національна поліція України ЄС прокуратура СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар вуз іноземці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies